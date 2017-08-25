Fırat: Yorgunluk değil, çürüme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” olduğunu belirterek, parti teşkilatlarında yenilenmeye gireceklerini açıklamasına AKP’nin kurucularından olan, Dengir Mir Mehmet Fırat’tan cevap geldi.

Fırat, “Bu bir metal yorgunluk değil, bir çürüme. Şimdi çürümeyi önlemeye çalışıyorlar. Genel Başkan Recep Tayip Erdoğan çürümenin farkına vardı, kokuyu aldı. Bu bir tuzlama harekâtı. Şimdi zor olan şey çürümeyi önlemek için kullandıkları tuz da kokuyor. O yüzden çürümeyi önlemeleri mümkün değil, bu çürüme devam edecek” dedi. “AKP’nin tabanını oluşturan yüzde 10’luk bir kesim AKP’nin yanında değil” diyen Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başka partiye de gitmiyorlar, ortada duruyorlar, bu çok önemli bir miktar. İktidar olup olmama meseledir. Erdoğan hep onu söylüyor. Diyor ki eskisi gibi yüzde 30-40 ile iktidar olmak mümkün değil, yüzde 50 artı 1 almak lazım diyor. Erdoğan yeniden bu kitleyi kazanmaya çalışıyor.”

‘2019’u beklemeyecek’

Türkiye’deki kaotik ortamın derinleştiğini söyleyen Fırat, “Yargı denilen bir şey kalmadı, Meclis’te kürsü masumiyeti kalktı. En totaliter rejimlerde bile bu korunuyor, ama son iç tüzük değişikliği ile kürsü masumiyeti ve Meclis’in meclis olma vasfı ortadan kaldırıldı. Yasamada yürütmeye daha doğrusu tek bir kişiye Türk usulü başkanlık adı altında bütün güçler tek bir kişiye bağlanmış durumda. Bunun adı demokrasi olamaz. Demokrasinin temel gereği güçler ayrılığı. Bu yüzden kaos giderek daha yoğunlaşacak, Türkiye içeride ve dışarıda büyük problemlerle karşı karşıya kalacak” dedi. Erken seçim ihtimalini de değerlendiren Fırat, “Ben 2019’u görmüyorum. 2019 öncesinde bir erken seçim olacağı kanısındayım” dedi. Fırat, erken seçimin de tahmin edilenden daha erken 2017’nin sonlarında ya da 2018’in başlarında yapılabileceğini söyledi. Fırat, Erdoğan’ın ekonomik sıkıntılar derinleşmeden seçimi yapmak istediğini belirtti.