Gül, Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi

Abdullah Gül cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yazdığı mesajlarda KHK'yı eleştirerek bazı ifadelerin 'muğlaklık' oluşturduğunu belirten Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neye dayanarak muğlaklıktan bahsediyorsunuz' demişti.

Abdullah Gül bugün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet'in aktardığı habere göre Gül, "İleride durumda vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara neden olabilirler. Onun için bir ufak düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin manası yok. Bütün hayatımı milletle geçirmiş bir cumhurbaşkanıyım. Bunun arkasında bir mesele aramanın manası yok." dedi.

Ne olmuştu?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son çıkan 696 sayılı KHK'yı eleştirmişti. Söz konusu maddenin 'hukuk diliyle' bağdaşmadığını belirten Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasında bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir."dedi.

Abdullah Gül, bir sonraki paylaşımında, "İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ederim." ifadesini kullandı.