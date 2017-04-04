'Gül ihanet etti sayılıyor'

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına ilişkin yürütülen “Evet” kampanyasıyla ilgili AKP’de içerisinden çarpıcı bir kulis aktardı.

“Yaşananlar bir yönüyle Beştepe’deki havanın hiç de o kadar bayramlık olmadığına işaret ediyor” diyen Yetkin, “Erdoğan tecrübesindeki bir siyasetçi etrafındakilerin bir kısmının aslında öz çıkarlarını korumak adına kendisinin de aleyhine işler yaptığını görmüyor olabilir mi?” ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın “Zaman zaman hepimizin hataları olur, yanlışları olur ama hiçbir arkadaşımız, bu yol arkadaşlığına, bu dâvâya bilerek ihanet etmemiştir, etmez de” açıklamasını hatırlatan Yetkin, “Buradaki kilit sözcükler ‘ihanet’ ve ‘bilerek’ sözcükleri. Başbakan’ınki ‘sürç-i lisandan’ çok ‘Allah söyletti’ deyimiyle açıklanabilir belki” diye yazdı. Yetkin, “Yani AK Parti içinden çıkıp Türkiye’nin dışişleri bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı olmuş Gül, ‘Evet’ meydanına çıkmıyor diye ‘ihanet’ etmiş sayılıyor, ama ‘bilerek’ değil, bilmeden ‘hataları’ ve ‘yanlışları’ olacak türden” görüşünü dile getirdi.