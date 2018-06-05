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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

''Gün demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma günüdür''

05 Haziran 2018, Salı 19:54
Saadet Partisi Mardin 1. Sıra milletvekili adayı Mehmet Ali Kılıç, “Gün demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma günüdür” dedi.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Kılıç, “Seçim çalışması sırasında vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde artık milletin bu iktidardan şikayetinin ayyuka çıktığını ama bunu yüksek sesle ifade edemediğini gördük. Bu durum kabul edilebilir değildir. İnsanları tehdit ediyorlar. Korku imparatorluğu kurmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. “Gün demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma günüdür” diyen Mehmet ali Kılıç, “Adaletten adım adım uzaklaştık. İsraf, ahlâksızlık ve yolsuzluk diz boyudur. Toplum olarak artık buna dur dememiz lâzım. Bu bizim hem insanî hem İslâmî görevimizdir. Toplumu bu hale getiren iktidardan hesap sormamız lazım” ifadelerini kullandı. Bir şeyi yıkanın düzeltemeyeceğini vurgulayan Kılıç, “Bunu Allah’ın izniyle ittifak yaptığımız partilerle biz düzelteceğiz.  AKP’nin dine verdiği zararı hiç kimse vermedi. Halka hizmet için yola çıktık” şeklinde konuştu. 

Ankara – Ahmet Terzi

 

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Etiketler: millet ittifakı, saadet partisi, mehmet ali kılıç
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