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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

"Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur"

28 Haziran 2018, Perşembe 16:34
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, gündemlerinde istifa ya da kurultay olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu'nun derhal istifa etmesi gerektiğini de belirten Tezcan, ''Müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız' demiş. Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir'' ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı.

Tezcan, gündemlerinde istifa ya da kurultay olmadığını söyledi.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Onu önümüzdeki günlerde yapacağız. Biz bunlarla meşgulken Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı bir şekilde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz ölçüsüz ayarsız açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak açıkçası güçtür. İçişleri Bakanı Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir.

''ŞAŞIRDIK. ÖNCE ŞAKA HABER SANDIK''

Şaşırdık. Önce şaka haber sandık ancak gördük ki gerçekten 'Müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız' demiş. Dehşet verici, terbiyesizce, vicdansız, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bir İçişleri Bakanı toplumu ortamı terörize eden böyle bir açıklamayı nasıl yapar? Aklımız tutuldu.

''İÇİŞLERİ BAKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR''

Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır en az PKK'nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. İçişleri Bakanı derhal siyasal olarak istifa etmek zorundadır hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız.

''ERDOĞAN'A GÖZ KIRPIYOR''

Süleyman Soylu, Erdoğan'a göz kırpıyor, yeni dönemin İçişleri Bakanı olmak için senin en sorumsuz silahşörün ben olurum diyor. Milletin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız.

''İL BAŞKANLARIMIZ ŞEHİT CENAZELERİNDE BULUNACAK''

İnşallah şehitler gelmez ama şehit cenazeleri olduğu sürece il başkanlarımız şehit cenazelerinde bulunacaktır hiç kimsenin il başkanlarımıza müdahale etme haddi ve hakkı yoktur. Bundan sonraki her olayın sorumlusu İçişleri Bakanıdır.''

NTV

Etiketler: bülent tezcan, chp, istifa, kurultay
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