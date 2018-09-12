Gürer: Çiftçiye faiz oyunu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, ‘indirimli kredi’ kullandığını düşünen ancak aldıkları krediyi ‘kanunsuz ve yüksek faiz oranlarıyla’ ödemek zorunda kalan çiftçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

Ziraat Bankası’nın çiftçilere Tarımsal kredi kooperatifleri aracılığıyla verdiği tarımsal kredilerin ticarî kredi orak tahsis edildiğine dikkat çeken Gürer, Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararına göre tarımsal kredilerin faiz oranının yüzde 8 olması gerektiğine işaret etti. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması istemiyle TBMM başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde; “Piyasa faiz oranları yükseldikçe, tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiden aldığı ‘kaynak kullanım ücreti’ yani gizli zam da artmaya devam edecek midir?” şeklindeki soruya cevap istedi. Gürer; “Tarım ülkemizin geleceğidir. Çiftçi olmazsa tarımda yapılamaz. AKP iktidarları çiftçiye gereken desteği ve önderliği sağlamadı.” dedi. Haber Merkezi

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