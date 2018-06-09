İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, "Gerek PKK, gerek FETÖ bu konularda çok engellenen eylem var. Tabii bizim bunları kamuoyuyla sürekli paylaşmamamız doğru olandır." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kandil'e yönelik operasyona ilişkin, şunları kaydetti:

"Kandil, bizim için şu anda bir yakın hedef ve bir zamanlama hedef. İstediğimiz zaman ve istediğimiz an itibarıyla biz Kandil'i ele geçirebiliriz. Şu anda Türkiye'nin gücü bu noktadadır. Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, Kandil'de bizim kahramanlarımızı görecek, Bu bizim için bir zamanlama meselesidir."

Uber taşımacılığı

Bakan Soylu, "Uber yetkisiz taşımacılıktır, halk dilinde bunun adı korsandır, bir başka belgeyle taksi taşımacılığı yapmaktadırlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.