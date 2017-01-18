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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

HDP'li Encü'nün tahliye talebi reddedildi

18 Ocak 2017, Çarşamba 16:30
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün ilk duruşması görüldü. Encü, duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS yöntemi ile katılırken, avukatlarınnı tahliye talebi reddedildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tutuklandığı soruşturma nedeniyle Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün yargılanmasına başlandı.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve avukatların hazır bulunduğu duruşmade Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde bulunan Ferhat Encü SEGBİS yoluyla ifade verdi. Encü ifadesinde, yüzde 85 oyla milletvekili seçildiğini belirtirek, "Bu dosyada birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan beş ayrı fezleke birleştirilmiş ve sürreal bir kurgu yaratılmıştır. Bu sürreal kurguda benim propaganda sınırını aşmak suretiyle örgüt üyesi olduğum iddia edilmektedir. Savcı, bakmış bakmış sonunda, ‘Sen o kadar çok propaganda yaptın ki artık terör örgütü üyesisin’ demiştir. Bu, sadece ve sadece savcının kendi yorumudur. Bu konuda somut hiçbir delil yoktur. Savcı bu sonuca ulaşırken benim özgür bir irademin olduğunu, muhakeme yeteneğimin olduğunu, kendi kararlarımı alabilecek yetişkin bir birey olduğumu hiç düşünmemiştir. Benim varlığımı hiçe sayıp bana sen örgüt üyesisin demiştir. Ben kendi özgür irademle şimdi KHK ile kapatılan Roboski-Derneği ve milletvekili olduğum HDP’ye üyeyim. Bunların dışında hiçbir üyeliğim yoktur"dedi.

HDP'nin tutuklu Şırnak Milletvekili Encü, dokunulmazlıklarının sürdüğünü ve Milletvekili sıfatı ile mahkemenin karşısında olduğunu ifade ederek, "Tutuklu eş genel başkanlarımız, grup başkanvekillerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte burada değil, Meclis’te olmamız gerekmektedir. Ancak bizler, Meclis’te olmayalım, bir bütün olarak muhalefet yapmayalım diye burada rehin tutuluyoruz. Yaptığımız güçlü muhalefet nedeniyle buradayız. Siyasetçilerin siyaset arenasındaki muhatapları yine siyasetçilerdir. Bu ülkenin en temel meselesinin siyasal düzeyde ve siyaset kurumu aracılığıyla çözülmesi gerekirken yargı kurumuna havale edilmesi sorunu çözmeye değil, daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına hizmet etmektedir. Dokunulmazlığımın kaldırılması, gözaltına alınmam ve tutuklanmam siyasi bir karara dayanıyor"diye konuştu.

Duruşmada Encü ile aynı parelelde savunma yapan avukatların tahliye talepleri reddedilirken, duruşma ertelendi.

DHA

Etiketler: ferhat encü
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