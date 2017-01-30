HDP'li Nadir Yıldırım gözaltına alındı

Hakkında zorla getirilme kararı olan HDP Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır Adliyesi'nde İdris Baluken'in davasını izlediği sırada gözaltına alındı.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır Adliyesi'nde HDP'li İdris Baluken'in davasını izlediği sırada gözaltına alındı. Nadir Yıldırım hakkında zorla getirme kararı vardı. Son olarak Pazar günü Diyarbakır'da hakkında açılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakılmıştı. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor. Aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 11 HDP'li vekil tutuklu. DHA

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