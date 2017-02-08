HDP’li vekil için yakalama kararı çıkarıldı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Batman 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Batman 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında açılan ’Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ’Kamu görevlisine hakaret’ davalarının duruşmasına çağrılmasına rağmen gitmeyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yakalama kararı çıkarttı.

Karara tepki gösteren HDP’li Vekil Aslan, açılan davalardan birinin yaptıkları yürüyüş ile ilgili olduğunu belirterek, "Belediye Başkanlarımız görevden alınırken olayı protesto etmek için yürüyüş yaptı. Sırf bu yürüyüşten dolayı hakkımda dava açılmış. Bir milletvekili kendi kentinde yürümeyecekse ne yapsın. Ben milletvekili olmadan önce sabıkam ve hakkımda açılan tek bir dava yoktu. Şimdi ne bulsalar hemen dava konusu yapıyorlar. Bu ülkede milletvekili, öğrenci, öğretim üyesi yürümeyecekse, konuşmayacaksa ne yapacak" dedi.