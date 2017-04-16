HDP'li vekiller oylarını Ankara'da kullandı

HDP'li milletvekilleri, anayasa değişikliği için yapılan referandumda, Ankara'nın Dikmen semtinde bulunan bir ortaokulda oylarını kullandı.

Sinan Caddesi'nde bulunan Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu'na gelen HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy kullandı. Okul içerisinde ve etrafında polis tarafından güvenlik önlemleri alınırken, salon görevlileri ise vekillerin oy kullanmadan önce cep telefonlarını masaya bırakmalarını istedi.

BAYDEMİR: YENİ BİR KAPININ AÇILMASINA VESİLE OLSUN

HDP Sözcüsü Baydemir, oy kullanma işleminin ardından 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, şunları söyledi: "Yeni bir kapının açılmasına vesile olsun. Sonuç itibari ile demokrasi, özgürlükler, memleket kazansın. Onurlu bir barışa giden yolun kapıları açılsın. Bugün sandığa giden milletin iradesi her ne ise sandıktan çıkan ve kayıtlara geçen iradede o olsun. Bugün en ufak bir çatışmanın yaşanmadığı bir gün olsun. Şiddetsiz ve hilesiz bir gün olsun. Netice itibari ile bu ülkenin hayra, güzelliklere ve yeni bir sayfanın açılmasına ihtiyacı var. Bugün sandık başına gitmek oy kullanmak ne kadar mühimse sandığa giren iradenin eksiksiz korunması da en az bu kadar önemlidir"