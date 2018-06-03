Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Cumartesi günü şehirde düzenlediği mitingde alınan güvenlik tedbirlerini haksız yere eleştirdiğini, yolların kamyonlarla kapatılmasının tamamen rutin bir uygulama olduğunu belirterek, “Sayın Genel Başkanı bu konuda Gaziantep halkından özür dilemeye, şahsımdan özür dilemeye dâvet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık.” dedi.

Şahin, 16 yıllık bir siyasetçi olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda pek çok miting yaptıklarını, her miting öncesinde, şehrin merkezinde bulunan meydana giden yolların emniyet müdürlüğünün aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında halka önceden duyurularak araç trafiğine kapatıldığını belirtti. Şahin, şunları kaydetti: “Her şey rutin, her şey normal. En son Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde de yollar aynı şekilde aynı yollar kapatılmış. Bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basında ‘Kamyon engeli, Akşener’e ayıp, kamyon ayıbı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ayıp’ diye manşetten yeniden Türkiye’de bir mağduriyet yapılmaya çalışılıyor. Siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum.” Meral Akşener'den 'kamyon' olayına tepki AA

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