AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşılarına ilişkin kararına ilişkin, PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir." dedi.

"Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar" AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler." diye konuştu. "Bu, haccın emniyeti meselesini de tehlikeye atar" Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Kurtulmuş, "Bu, haccın emniyeti meselesini de tehlikeye atar, Suudi Arabistan'ı Müslümanların nezdinde yalnızlaştırır." ifadelerini kullandı. AA

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