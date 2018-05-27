Hüda-Par Sözcüsü Şahin: Barış şerbeti içmeye hazırız

Hür Dâvâ Partisi (Hüda-Par) Sözcüsü Sait Şahin, “6-8 Ekim olaylarının acısını gömmeye, HDP ile barış şerbeti içmeye hazırız” dedi.

Hüda-Par Sözcüsü Şahin, KRT televizyonuna konuk olduğu programda, Çağlar Cilara’nın sorularını cevapladı. Sait Şahin, şunları söyledi: “HDP velev ki geçmişte bize düşmanlık da yapmış olsa, halen sorunlu da olsa; zihniyet olarak, ideolojik olarak, yaklaşım olarak, pratik olarak sorunlu da görsek, biz yapmak adına, düzeltmek adına, normalleştirmek adına, toplumsal farklı kesimleri yakınlaştırmak adına müsbet adımlar atmaya çalışıyoruz. HDP’yi de bu bağlamda değerlendiriyoruz. Çoğunluğu, tabanları itibariyle Kürt olan iki partinin normalleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde adımlar attık. Çünkü toplumun, bölgenin sosyolojisini iyi okumak, göz önünde bulundurmak lazım. Kürtlerde bir kardeş HDP’den, bir kardeş Hüda-Par’dandır. Biz aile meselesinden bahsediyoruz. HDP, Hüda-Par meselesi aile meselesidir. Aile içinin düzelmesi bu memleketin hayrınadır.” Şahin, “Geçmişten bugüne kadar bizden kaynaklı yaşanmış herhangi bir düşmanlık yok. Diğer taraftan kaynaklı yaşanmış maalesef olumsuzluklar oldu. 6-8 Ekim olaylarını dahi çizecek kadar, biz yeter ki iyi niyet görelim, samimiyet görelim, halkımızın, toplumumuzun faydasını görelim biz acılarımızı yüreğimize gömmeye ve bunun üzerine barış şerbeti içmeye, diyalog şerbeti içmeye, normalleşme şerbeti içmeye hazırız. Bu kadar net söylüyorum” diye konuştu.