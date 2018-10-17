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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

17 Ekim 2018, Çarşamba 10:26
İçişleri Bakanı Soylu, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

İçişleri Bakanı Soylu, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı." dedi.

Soylu, "Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz." ifadesini kullandı. 

Başkonsolosun rezidansında aramaya ilişkin de Soylu, "Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Rezidansla ilgili savcılığın aldığı bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu sağlayabilmek ilgili ülkenin (Suudi Arabistan) onayıyla mümkündür. İlgili ülke bu onayı gösterdiği andan itibaren orada bu soruşturmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Bu izin daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı. Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir.

Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda."

AA

Etiketler: soylu
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