HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura CHP’nin adayı Muharrem İnce veya İYİ Partili Meral Akşener’in kalması durumunda destek vereceklerini açıkladı.

HDP’li Bilgen Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Bilgen, 24 Haziran 2018’e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında CHP’nin adayı Muharrem İnce ya da İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener olması halinde destek vereceklerini ifade etti. Bilgen, “Bizim derdimiz Erdoğan değil, parti devletinin karşısında kim kalırsa ikinci turda ona oy veririz. İnce kalırsa İnce’ye, Akşener kalırsa Akşener’e oy vereceğiz” diye konuştu. HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “İkinci turda kesinlikle boykot vb. bir tutumumuz olmayacak. Demokratik bir uzlaşma çerçevesinde 2. turda da şimdiki gibi seçim kampanyamızı hız kesmeden sürdüreceğiz” demişti. HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin destek vereceğini söylemişti.

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