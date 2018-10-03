"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İlçe başkanlarının da istifası istendi

03 Ekim 2018, Çarşamba 19:03
İYİ Parti Genel Merkezi, il başkanlarının istifasını aldıktan sonra ilçe teşkilatlarından da istifa etmelerini istedi.

Teşkilatlardan, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan karara uymalarının istendiği öğrenildi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, yaptığı toplantının ardından ilçe başkanlarının istifasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzası ile kamuoyuna duyurulan kararda, ilçe teşkilatlarından alınan karara uymaları istendi.

Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe teşkilatlarının da yeniden yapılandırılma programına dahil edilmesi doğrultusunda tavsiye kararı alındığı vurgulandı.

Buna göre; yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulan ilçelerde de, ilçe başkaları ve yönetimlerinin istifa edeceği kaydedildi. Yeniden yapılandırma programının, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasına imkan ve fırsat vermiş olacağı belirtilen açılamada, "30 Ağustos'ta İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından alınan tavsiye kararı doğrultusunda, il teşkilatlarımızda uygulamakta olduğumuz yeniden yapılandırma programı sonuçlanma aşamasına geldi. Son olarak İstanbul ile birlikte 76 ilimize, il başkanı ataması yapıldı. Teşkilatların tepeden tırnağa güçlendirilmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli iş ve işlemler hızla yürütülmekte" denildi.

YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADAYLARI İLE GİRECEK

İl başkanlarının istifa kararına firesiz uyduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"81 ilde yeniden yapılandırma programının önünü açan il başkanlarının gösterdiği anlayış, sorumluluk ve duyarlılığı, ihtiyaç duyulacak ilçelerimizde görevde bulunan ilçe başkanlarımız ve yönetimlerinin de göstermelerini önemle rica ediyoruz. İl teşkilatlarımızla yürüttüğümüz yeniden yapılandırma programının, sorunsuz ilerlemesinde ve başarıya ulaşmasında büyük payı olan il başkanlarımıza, yönetimlerine, aldığımız kararları destekleyen üyesinden gönüllüsüne kadar tüm İYİ Parti ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeniden yapılandırma programı ile eş zamanlı olarak yürüttüğümüz mahalle teşkilatlanması programına da hız verilecek. Böylece yerel seçimler öncesinde tepeden tırnağa yenilenmiş, güçlenmiş, dinamik, zinde, formda ve başarıya endeksli bir İYİ Parti inşa edilmiş olacak."

Açıklamada ayrıca, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tüm ülkede sevilen, vizyon sahibi, güçlü, iddialı ve başa güreşen adaylarla gireceği ifade edildi.

DHA

Etiketler: iyi parti, koray aydın
Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fethullah Gülen'in evinin çevresinde polis hareketliliği

    Stoltenberg: NATO'nun kapısı Gürscistan'a açık

    Siirt'te 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

    İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

    Trump'a vergi kaçakçılığı suçlaması

    Irak ve Suriye tezkeresi de TBMM'den geçti

    Küçük esnaf yok olmasın: ‘Esnafın dayanacak gücü kalmadı’

    İstinaf Mahkemesinden Mutlu ve Çapkın hakkında karar

    1955'te imzalanan anlaşma da iptal edildi

    Korku dolu anları anlattılar...

    Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

    ‘Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir’

    Ankara’da bakkallar, ekmek satışını durdurdu

    Şimdi de zeytin ağaçlarına saldırdılar!

    'Mevcut af teklifine karşıyız'

    'Isı yalıtımıyla 850 lira tasarruf yapılabilir'

    Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan 15 Temmuz değerlendirmesi

    'Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz'

    İstanbul Valisi Şahin'den ekmek fiyatları hakkında açıklama

    En büyük rekabet alanlarından biri oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kişilere ve devlete karşı işlenen suçlar
    Genel

    Senden büyük Allah var
    Genel

    Bağırsaklar ‘ikinci beyin’ mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mevlid okutmaya MİT sorgulaması
    Genel

    McKinsey soruları cevap bekliyor
    Genel

    Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan 15 Temmuz değerlendirmesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Âyetlerin âyetleri”
    Cevher İLHAN

    Önce yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Genel

    Sağlık Bakanı Koca: Böyle süremez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.