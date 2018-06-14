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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İnce Erdoğan'a seslendi: OHAL'i şimdi kaldır elini tutan mı var?

14 Haziran 2018, Perşembe 13:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yanıt geldi: "Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım."

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ın televizyonda kendisinin vaatlerini açıkladığını söyleyen İnce, "Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL'i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım" ifadesini kullandı.

İnce, "Seçimden sonra yemin edip göreve başladığımda OHAL'i hemen kaldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra ilk işlerinin OHAL'i kaldırmak olacağını belirterek, "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil" açıklamasında bulunmuştu.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: İnce, Erdoğan, seçim, OHAL, 24 Haziran
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