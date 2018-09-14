İYİ Parti’ye 54 yeni il başkanı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanının, 30 Ağustos’ta il yönetimlerinin istifası için tavsiye kararı aldığını hatırlattı. Bu kapsamda, il yönetimlerinin istifalarını gerçekleştirdiğini belirten Aydın, “Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 54 il başkanımızın ataması Genel Başkanımız Meral Akşener’in takdiri ve başarı dilekleriyle onaylanmıştır. Planlı, şuurlu ve titiz bir yeniden yapılandırma çalışması yürütülmüş, istişare, görüşme ve değerlendirme süreçleri söz verdiğimiz gibi sür’atle, sonuçlandırılarak, belirlenen il başkanlarımızın atamaları yapılmıştır” ifadelerini kullandı. AA

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