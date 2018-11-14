"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Karaduman: Bu 28 Şubat anlayışıdır

14 Kasım 2018, Çarşamba 17:26
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Furkan Vakfı ile kurucu başkanı Alparslan Kuytul davasına yönelik süreci eleştirdi.

Karaduman, “İktidar, adeta “28 Şubat bin yıl sürecek” diyenlerin haklı çıkması için canla başla çalışmaktadır. Furkan Vakfı’nda konusu suç teşkil etmeyen açıklamaları kesip biçerek suç ihdas etmek, 28 Şubat anlayışıdır. Savcıların işi iktidarın hedef gösterdiği kişiler için suç icat etmek değil; masumiyet karinesi çerçevesinde kişilerin lehlerindeki ve aleyhlerindeki delilleri toplayıp hakikati araştırmaktır. Furkan Vakfı için adeta suç icat edilmektedir” dedi. Karaduman, Edirne’de ‘Atatürk’e hakaret ettiği’ gerekçesiyle tutuklanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin’le ilgili soruya da cevap verdi. Karaduman, bu meselelerin ülkenin esas gündem maddelerinden uzaklaşılmasına neden olduğunu, hukuksuzluk, yolsuzluk ve ekonomik krizin ülkenin asıl gündemi olduğunu söyledi.

 

Etiketler: karaduman
Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karaduman: Bu 28 Şubat anlayışıdır

    Çiftçiler mağdur ediliyor

    Ghika: Menbiç’te devriyeler çok başarılı

    Okullardan TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

    "Kendilerini dünyaya ve halkımıza daha çok rezil ettiler''

    İBB'den su fiyatlarında indirim açıklaması

    74 yıllık acı...

    İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan istifa kararı

    Yahudi yerleşimcilerin ırkçı saldırıları devam ediyor

    Prof. Dr. Timurkaynak'tan "merdiven'' tavsiyesi

    ABD’den açıklama: YPG ile ilişkimiz taktiksel

    'Milli Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi'

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Gazze

    MEB, 'öğrenci andı'na ilişkin temyizde kusuru bulunan 3 kişiyi görevden aldı

    California'da ölü sayısı 50'ye yükseldi

    62 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilidi

    İmar barışı başvurularında son durum?

    İsrail protestosundan yaptırım çağrısı

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Atilla YILMAZ

    “Dünyada en fazla hayran olduğum kimse; Nur Risaleleri’ni okuyarak Nurcu olandır”
    Genel

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.