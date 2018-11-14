Karaduman: Bu 28 Şubat anlayışıdır

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Furkan Vakfı ile kurucu başkanı Alparslan Kuytul davasına yönelik süreci eleştirdi.

Karaduman, “İktidar, adeta “28 Şubat bin yıl sürecek” diyenlerin haklı çıkması için canla başla çalışmaktadır. Furkan Vakfı’nda konusu suç teşkil etmeyen açıklamaları kesip biçerek suç ihdas etmek, 28 Şubat anlayışıdır. Savcıların işi iktidarın hedef gösterdiği kişiler için suç icat etmek değil; masumiyet karinesi çerçevesinde kişilerin lehlerindeki ve aleyhlerindeki delilleri toplayıp hakikati araştırmaktır. Furkan Vakfı için adeta suç icat edilmektedir” dedi. Karaduman, Edirne’de ‘Atatürk’e hakaret ettiği’ gerekçesiyle tutuklanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin’le ilgili soruya da cevap verdi. Karaduman, bu meselelerin ülkenin esas gündem maddelerinden uzaklaşılmasına neden olduğunu, hukuksuzluk, yolsuzluk ve ekonomik krizin ülkenin asıl gündemi olduğunu söyledi.

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