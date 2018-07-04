Karaduman: Dip dalga elbet gelecek

CHP’nin Saadet Partisi’ne ayırdığı kontenjandan Meclis’e giren Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman, iktidara süre tanıyan seçmenin eğer ders alınmazsa fatura keseceği mesajı verdiğini söyledi.

Karaduman, bundan sonraki yol haritası için, “Meclis’te vicdanın ve merhametin safında olacağız” dedi. Gelecekten umutlu olduğunu belirten Karaduman şunları dedi: “Ben kesinlikle umutluyum. Türkiye farklı renkte insanların barış içinde yaşadığı bir coğrafya. Bundan sonra da öyle olacak. Bahsettiğimiz dip dalga bugün olmasa da yarın kendisini gösterecektir. Biz şunu biliyoruz ki, zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülüğün hesabının görüleceği bir tartı var. Bu tartıyı görenler buna göre adımını atacaklar. AK Parti 70’in üzerinde ilde oy kaybetti. Bunu görmek lâzım. AK Parti’nin başarılı şekilde bu seçimden çıktığını düşünmüyorum. Cumhur İttifakı’nda alınan oy da beklentilerinin çok altında oldu. Bunun iktidar açısından ders alınacak bir süreç olduğunu düşünüyorum.”