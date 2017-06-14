​Saadet Parti̇si̇ Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Katar'da atılacak yanlış bir adım bu yüzyılın Kerbelası olur. Hiç kimse bunun vebalini ödeyemez, hesabını veremez." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit düşmesinin Türkiye'yi hüzne boğduğunu belirterek, aynı gün şehit edilen iki askere ve Yalçın'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Şehit sayısının her geçen gün arttığını anlatan Temel Karamollaoğlu, "PKK terörünün ilk ortaya çıktığı 1984'de şehit sayımız 26 idi. Şimdi neredeyse, bir ayda bu kadar şehit verir hale geldik. Biliyorsunuz, 7 Haziran seçimleriyle birlikte çözüm süreci buzdolabına konulmuştu. Peki, sonuç ne? 7 Haziran'dan sonraki ilk yılda verdiğimiz şehit sayısı 532. 2016 yılında verdiğimiz toplam şehit sayısı 564, şehit ateşi düşen il sayısı 76." diye konuştu.

Sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de sinsi bir oyunun, kanlı bir kuşatmanın ortasında bulunduğuna işaret eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Amaçları bellidir. Terör yoluyla Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de, hatta bütün dünyada da bir korku imparatorluğu oluşturmaya çalışılıyor. Zaman zaman terörü destekleyen ülkelerin de bundan payını aldığına şahit oluyoruz. Ancak bizi birbirimize düşürüp, bin yıllık kardeşliğimizi bozmak, Türkiye'yi Irak'a, Suriye'ye çevirmek isteyenler yanılıyorlar, yanlış hesap yapıyorlar. Biz biliyoruz ki, aziz milletimiz en zor dönemlerde, en zor badireleri atlatmayı başarmıştır, bu zorlu dönemi de, el ele, omuz omuza vererek atlatacak, en kısa sürede barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kuracaktır."

"Her şey artık çok açık"

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin mezhep farklılıkları üzerinden bir Şii-Sünni savaşının içine çekilmeye çalışıldığını belirten Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölge ülkeleri olarak her zamankinden daha sakin olmalı, daha sağduyulu hareket etmeliyiz. Her şey artık çok açık. Bu bölgede yaşayan bütün ülkeler, hepimiz, tehdit altındayız. Bizleri en modern silahlarla donatanlar, sadece bizleri birbirimize kırdırmak istiyorlar. Yani bizleri birer taşeron olarak görüyorlar ve kullanmak için çalışıyorlar. Katar'da atılacak yanlış bir adım bu yüzyılın Kerbelası olur. Hiç kimse bunun vebalini ödeyemez, hesabını veremez. Samimi olarak inanıyoruz ki bu konuda Türkiye'ye tarihi bir görev düşmektedir. Türkiye bu krizin çözümünde arabuluculuk yapabilecek en önemli ülkedir. Tansiyonun düşmesi için devreye girmeli ve sağlıklı bir müzakere ortamının oluşması için çalışmalıdır."

- "Endişemiz, zeytin bahçelerinin beton çılgınlığına yenilmesi"

Zeytinliklerle ilgili tartışmalara da değinen Karamollaoğlu, Türkiye'de 750 bin zeytin üreticisinin 170 milyon zeytin ağacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu 11 kişinin insafına bırakılmaz. Çünkü bu tasarıdan biz de endişeliyiz. Türkiye sanayi tesisleriyle doldu da bir tek zeytinlikler mi kaldı. Endişemiz, şimdi de bin yıllık zeytin bahçelerinin beton çılgınlığına yenilmesidir. İstanbul'dan sonra, Ege'nin, Akdeniz'in, Marmara'nın da siluetinin değişmesidir. İnşallah böyle olmaz. İnşallah biz yanılırız." diye konuştu.