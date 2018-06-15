Karamollaoğlu: Kutuplaştırmayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suruç’ta AKP’nin seçim çalışması sırasında meydana gelen ve 4 kişinin öldüğünün açıklandığı olaylarla ilgili Twitter’da mesajlar yayınladı.

Karamollaoğlu, “Bugün Suruç’ta meydana gelen vahim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim,” diye başladığı açıklamasına “Rahmet ve mağfiret ayının son gününde, bayram arefesinde meydana gelen bu olay hepimizi çok üzmüştür. Bu nedenle herkesi itidale ve sükunete davet ediyorum,” diye devam etti. Karamollaoğlu “Sürekli söylüyoruz; bir muharebe içinde değiliz seçim yarışındayız. Kutuplaştırmayın, kamplaştırmayın, kin ve husumet dilini terk edin!” diye devam ettiği açıklamasını “İnşallah bu hadiseden herkes gereken dersi alır. Bilmeliyiz ki, hiçbir strateji insan canından daha kıymetli değildir,” şeklinde tamamladı.