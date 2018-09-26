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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Karamollaoğlu'ndan ''af teklifi'' ve ''ittifak'' değerlendirmesi

26 Eylül 2018, Çarşamba 15:27
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'de yapılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu görüşmelerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı devlet liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Biz, bu ziyareti ve temasları önemsiyoruz. Çünkü kısa zamanda bir çok liderle görüşme imkanı ancak burada temin ediliyor. Türkiye bu görüşmelerde savaşın değil barışın, çatışmanın değil diyaloğun hakim olduğu bir süreç için her türlü çabayı gösterdiğini dünya liderlerine aktarmalı ve bütün dünyaya da duyurmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Af konusunda bizim temel ilkelerimiz var"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) TBMM'ye sunduğu af teklifini de değerlendiren Karamollaoğlu, her ne kadar şartlı salıverme olarak adlandırılsa da konunun bir af teklifi olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Af konusunda bizim temel ilkelerimiz var. Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur." diye konuştu.

İttifak konusu

Yerel seçimler öncesinde AKP ile MHP arasında yapılan ittifak görüşmelerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, AKP ile MHP'nin yerel seçime ittifak yaparak gireceklerini ve bunun genel bir ittifak olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, her iki partinin de büyükşehirler üzerinde görüştüğünü anımsatarak, "Ben bunu garipsemiyorum. Böyle bir anlayışın içine girmişler ama şu nokta önemli; yürütmede her zaman paralel düşünmüyor olabilirler farklı kanaatleri olabilir. Bu şimdilik seçimlerle ilgili bir ittifak olarak gözüküyor ve burada da kararlı gözüküyorlar. Bizim de diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Destici'nin idam cezası açıklaması

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) yeni dönemde TBMM'ye sunmayı planladığı idam cezası teklifine destek verip vermeyecekleri sorusuna ise Temel Karamollaoğlu, şöyle cevap verdi:

"Şu anda idam konusunun Türkiye'nin gündeminde olup olmamasının bile kimseye bir faydası yok. Bu sadece kamuoyuna yönelik bir yaklaşımdan ibaret. Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Gündemimizin idam konusu olduğunu zannetmiyorum."

AA

Etiketler: saadet partisi, temel karamollaolu, af, ittifak, idam
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