Kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için fırsat

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bizi biz yapan ortak değerlerimize sarıldıkça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Bayramlar bu manevi değerlerin güçlendirilmesi ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için birer fırsattır.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, bayramların toplumsal dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu anımsattı.

Türkiye ve İslam aleminin zorlu ve kritik bir dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, Müslümanların topyekun bir uyanışa ve silkinişe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İslam coğrafyasında yaşanan acı gelişmelerin bayram sevinçlerini hüzne dönüştürdüğünü ifade eden Karamollaoğlu, “Arakan, Yemen, Libya… Başımızı nereye çevirsek kesif bir duman görüyor, kulağımızı nereye kabartsak acı bir feryat duyuyoruz. Ama bundan daha acı olanı bu feryatlara karşı gözlerin kör, kulakların sağır kesilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı adil bir dünyayı kurmanın mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bunun için yapılması gereken ayrılmak, parçalanmak değil, birlik olmaktır. Bizi biz yapan değerlere daha sıkı bağlanmaktır. Gücümüzü birbirimizi yok etmek için değil, birbirimize yardımcı olmak için kullanmaktır. Bizi biz yapan ortak değerlerimize sarıldıkça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Bayramlar bu manevi değerlerin güçlendirilmesi ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için birer fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, acı feryatların yerini sevinç çığlıklarının aldığı bir bayram diliyorum.”