Kaynak: Saldırgan muhtemelen Uygur

Türkiye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina saldırısının failinin "muhtemelen Uygur" olduğunu söyledi.

A Haber kanalında soruları cevaplayan Veysi Kaynak, Ortaköy'de Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırının faili ile ilgili olarak "Muhtemelen bir Uygur ama uyruğu hususunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Kaynak, "Teröristin kimliği güvenlik güçlerince belirlenmiş vaziyette. Muhtemel olabileceği yerlerde belirlenmiş vaziyette. Bağlantıları da belirlenmiş vaziyette. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık havalimanlarında yoğun güvenlik önlemlerini aldık. Özel yetiştirilmiş bir hücre elemanı olduğunu anlamak mümkün" dedi.

Reina'da yılbaşı gecesi düzenlediği saldırıda 27'si yabancı uyruklu 39 kişinin ölümüne sebep olan saldırganın Türki Cumhuriyetler kökenli olabileceği iddiaları gündeme gelmiş, Kırgızistan kökenli olabileceği iddiaları ortaya atılmış, ancak bu iddialar gerçeklik kazanmamıştı.

Doğu Türkistanlılara operasyon

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'de Reina soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Haberde, Silivri'de düzenlenen operasyonda Doğu Türkistanlı şahısların gözaltına alındığı bildirildi, kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Yürütülen soruşturmalara karşın Reina saldırısının faili henüz yakalanamadı.