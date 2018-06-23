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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kaynaklar israf edildi

23 Haziran 2018, Cumartesi
İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Av. Özcan Pehlivanoğlu, gazetemizi ziyaret etti. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Pehlivanoğlu, kaynakların yanlış kullanıldığını vurguladı.

İYİ Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Av. Özcan Pehlivanoğlu, gazetemizi ziyaret etti. Balkan göçmeni olan Özcan Pehlivanoğlu Meclis’e girdiği zaman yurtdışındaki Türklerle ilgili çalışmaları takip edeceğini ve yurtdışındaki vatandaşların sorunlarıyla ilgileneceğinin altını çizdi. TİKA konusunda da açıklamalarda bulunan Pehlivanoğlu, “TİKA’nın da doğru işler yapmasını istiyoruz. Türkiye’nin parası güzel kullanılsın, israf edilmesin” dedi. Pehlivanoğlu, sorularımızı şu şekilde cevapladı; 

Milletvekili seçildiğiniz takdirde Meclis’te ne gibi çalışmalarınız olacak? 

İnsanların bu topraklarda, huzurlu, bir arada, mutlu yaşamaya, insanca yaşamaya hakkı var. Benim siyaset anlayışım budur. Eğitim hakkını iyi kullansın, inançlarını yaşasın, kültürel hayatını sürdürsün, biz böyle güzeliz. Yurtdışında ve yurtiçinde insanlarımızı bir arada tutmak ve bütünleştirici, birleştirici çalışmalar yapmalıyız. Meclis’te de Balkanlardaki Türklerin ve yurtdışındaki vatandaşların problemlerini gündeme getirip bu konularda çözümler üretmeyi düşünüyoruz. Ben balkanlardaki Müslümanların sıkıntılarını ve so runlarını çok yakından bilen biriyim. ‘Haç’ların altında yatan Müslüman insanların haklarını savunmak ve onları gündeme getirmek için Meclis’te mücadele edeceğim. 

16 yılda bu fırsat kaçırıldı

Kazanılan birçok imkân 16 yılda heba edildi diyen Pehlivanoğlu, “Ekonomimiz kırılgan, 81 milyon insan ekmek yiyor, ışıkları yanıyor elektrik kullanıyor, sular akıyor, tarım, hayvancılık, eğitim var. bu döngüyü döndürmek gerekiyor. Sizin ithalata dayalı ekonominiz dış devletlerle ilişkilerle doğrudan bağlantılı. O ülkelerle balansı tutturamazsanız, ekonominiz çöküverir. Çok daha güçlü olabilirdik, fakat şu 16 yılda bu fırsatı kaçırdık. İktidar getirdi parayı binalara yatırdı. 

TİKA’nın kaynakları israf ediliyor

*Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TİKA ile ilgili sözleri çok tartışıldı. Yurtdışı faaliyetleri yakından bilen biri olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben TİKA’yı uzun süredir takip eden bir insanım. Benim 2006’da politikaya giriş amacım TİKA’dır. Devlet Bahçeli beni TİKA’nın başına getirmek için söz verdi. TİKA’nın bütçesi faydalı bir şekilde kullanılırsa çok fazla işler yapacak bir kurum, ama faydalı kullanılmazsa da fenaya gidecek bir kurum. TİKA kendi amacına uygun işler yapmadı. TİKA’da Amerika’nın izin verdiği kadar iş yapabiliyor. O zaman Amerika bizim kaynaklarımızı boşa sarf ediyor. Doğru işler yapmak lâzım. Biz o doğru işlerin ne olduğunu biliyoruz. TİKA’nın da doğru işler yapmasını istiyoruz. Türkiye’nin parası güzel kullanılsın, israf edilmesin. Türkiye’nin önemli bir bütçesi var yılda ve bu bütçe har vurup harman savruluyor.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

 

Etiketler: seçim, 24 haziran, iyi parti, millet ittifakı
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