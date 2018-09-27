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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Kılıçdaroğlu af için ne diyor?

27 Eylül 2018, Perşembe 17:00
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendisine yaptığı gündeme ilişkin açıklamalarını köşesine taşıdı.

Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu’nun af konusuna kapıyı kapatmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun söze, “Seçim meydanlarında idamdan söz ettiler ama seçimden sonra af teklifi verdiler. Bu ironiye dikkat çekmek istedim” diye başladığını belirten Selvi, “Elini çok açık etmedi, ama af konusuna kapıyı da kapatmadı” ifadesini kullandı. Buna göre Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz.”

Etiketler: kılıçdaroğlu, af teklifi
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