Kılıçdaroğlu: 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili "İktidarın 49.5 olan oyları, 42.5'e düştü, bu bizim için çok önemlidir. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı tebrik edip etmediği ile ilgili soruya ise; "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Mevlana diyor ki: 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz.' Biz dikeni sulamayacağız. Biz gülden ve bülbülden yanayız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarıyla ilgili olarak toplanan MYK sonrası açıklama yaptı.

Sonuçların açıklanmasından yaklaşık iki gün sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Binlerce gönüllü arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Bütün baskılara, şantajlara, tehditlere rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. CHP'nin bütün örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum.

OHAL vardı, baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız, gençlerimiz vardı. Yılmadan görevlerini yaptılar. Devletin bütün imkanları kullanılıyordu karşı tarafta. Valisi, kaymakamı, güvenlik güçleri, radyoları, TV'leri, medyanın 95'i iktidarın kontrolündeydi. Bütün baskılara önemli bir görev yaptılar gönüllüler.

İktidarın 49.5 olan oyları, 42.5'e düştü, bu bizim için çok önemlidir. Örgütlerimiz iktidar partisine 7 puan kaybettirdi.

Dünün tek adamı, güçlü adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamento'nun itibarını biz koruyacağız. Milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini ve yetkiyi nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz."

'DUVARIN BİR KISMINI YIKTIK, GERİ KALAN KISMINI DA YIKACAĞIZ'

Milletin demokrasi, birlikte yaşama, kavgadan uzak durma özlemi var. Bunu sağlayacak olan bizim parlamentodaki gücümüz olacaktır. Özetle, duvarın bir kısmını yıktık, geri kalan kısmını da yıkacağız.

Bu süreci kolay elde etmedik, bu sonucu da kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden buraya geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Daha seçimlere girmeden önce siyasal partinin seçime girmemesi için iktidar her yolu denedi. Ama o kumpası bozduk. Rakibimiz olan bir siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir. Bu bizim düşünce özgürlüğüne verdiğimiz, vatanseverliğimizin tartışmasız olduğunu gösterir.

Anadolu'yu barıştırdık, çok önemli bir şey yaptık. Asla yan yana gelemez diyenlerin nutuklarını boşa çıkardık. Millet İttifakı'nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık.

'YÜZDE 10 SEÇİM BARAJINI YERLEBİR ETTİK'

Yüzde 10 seçim barajını yerlebir ettik. Orta Anadolu'da CHP'nin sesi daha gür çıkacak.

Bir şey daha gerçekleştirdik: Eskiden iktidarın isteği 2 partili bir parlamentoydu. Bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Yüzde 100 mü, hayır. Ama önemli bir kısmını taşımayı başardık.

Dün arkadaşlarıma şu talimatları verdim: 1) Milletin hukuku sonuna kadar korunacak. Sarayın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek 2) Gazi Meclisimizin itibarını koruyacağız. 3) Ekonomide yangın var ve önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil.

'DİKENİ SULARSANIZ, ADALETSİZLİĞİ PERÇİNLERSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiniz mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez, tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim ben? Dikta heveslisi olan birisi tebrik edilmez. Hangi başarı? Mevlana diyor ki: 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz.' Biz dikeni sulamayacağız. Biz gülden ve bülbülden yanayız."

Seçim sonuçlarında her şey olabilir. Demokraside hile var arkadaşlar, seçim sonuçlarında değil. Eşit şartlarda mücadele olmalı.

Kılıçdaroğlu, 'istifa söylemleri' ile ilgili şunları söyledi:

"Mahir Ünal kendi partisinde darbe yapıldığında neredeydi? Mahir Ünal önce kendi partisine baksın. Biz demokrasiye inanan, geleceğe inanan bir partiyiz. Tek adama teslim olan bir parti değiliz. Mahir Ünal partisinin tek adama teslim edildiğini herhalde benden çok daha iyi biliyordur."

'KOLTUK SEVDALISI OLANLARIN PARTİDE YERİ YOKTUR'

Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy almasını hep savundum. Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı son derece yerinde bulduk, hiçbir eleştiride bulunmadık. CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey olamaz, almasaydı o zaman sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı, dolayısıyla partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir.

9 ay sonra yerel seçimler var. Duvarın kalan ikinci kısmını o zaman yıkacağız. Çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğiz, bütün veriler bunu gösteriyor. Arkadaşlarıma 3 konuda talimat verdim. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur.