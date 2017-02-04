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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Kılıçdaroğlu istemişti: Beklenen istifa gerçekleşti

04 Şubat 2017, Cumartesi 16:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

CHP'li vekilin dehşet veren ''haberleşme'' israfı TBMM gündeminde!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/chp-li-vekilin-dehset-veren-haberlesme-israfi-tbmm-gundeminde_422762

AA

Etiketler: elif doğan türkmen, tbmm, israf
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