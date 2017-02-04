Kılıçdaroğlu istemişti: Beklenen istifa gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti. CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı. Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. CHP'li vekilin dehşet veren ''haberleşme'' israfı TBMM gündeminde! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/chp-li-vekilin-dehset-veren-haberlesme-israfi-tbmm-gundeminde_422762 AA

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