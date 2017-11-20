Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Nuray Çepni’yi danışmanı olarak görevlendirdi.
Kılıçdaroğlu, Çepni’ye yazılı görevlendirme kağıdını bizzat teslim etti.
Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme yazısında şunlar yer aldı:
“Sayın Nuray Çepni, Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarını ve projelerini kentlerin varoşlarında yaşayan yurttaşlarımıza anlatmak, partiye katılımları arttırmak üzere Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.”