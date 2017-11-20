Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Nuray Çepni’yi danışmanı olarak görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Çepni’ye yazılı görevlendirme kağıdını bizzat teslim etti. Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme yazısında şunlar yer aldı: “Sayın Nuray Çepni, Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarını ve projelerini kentlerin varoşlarında yaşayan yurttaşlarımıza anlatmak, partiye katılımları arttırmak üzere Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.”

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