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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim

25 Haziran 2017, Pazar 11:10
​CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapmasıyla ilgili olarak konuşan MHP lideri Bahçeli'ye "Hayatım boyunca hep samimi oldum. Bakın bayram sabahı böyle ikircikli bir tavır içine girmek istemem" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram namazını 'Adalet Yürüyüşü'nün 11. günündeki durağı Bolu'nun Karacaağaç köyünde kıldı, ardından da gazetecilerin karşısına geçip soruları yanıtladı.

Konuşmasına bayram namazı için gittiği Mimar Sinan Camii'nde rahatsızlanan Cuymhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı bir rahatsızlık geçirmiş bu vesile ile kendisine geçmiş olsun dileklerimi de iletmek isterim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kaç adım attığımı bilmiyorum. 3’te 1’ini geldik. Arabaya binmek yok. Her santimini yürüdük. Gösteriş için, bireysel çıkar için bunu yapmıyorsunuz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Gönül isterdi ki farklı partilerden, iktidar partisinden katılanlar olsun. Ortada bir gerçek var. Ankara- İstanbul yolunu yürüyeceğiz. Terazi olmadığı için kilo alıp verdim mi bilmiyorum. Ama biraz verdim.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti hakkında yorum

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bozkurt işareti hakkındaki açıklamasıyla ilgili) Benim yaptığım her hareket samimidir, emin olun. Hayatım boyunca hep samimi oldum. İçten pazarlıklı bir adam değilim. Bakın bayram sabahı böyle ikircikli bir tavır içine girmek istemem. Eğer bozkurt işareti yapan biri bana destek verirse benim de ona destek vermem gerekir. Siyasette olabilir, insanlar birbirlerini eleştirirler ama eleştirinin de belli bir düzeyde olması lazım. Her söylediğim şeyin, her kurduğum cümlenin samimi olduğuna inanmanızı isterim.

(Başbakan Binali Yıldırım'ın "FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir" sözü) Demek ki izliyorlar Pensilvanya’yı. Ayakta alkışladığını banta almışlar demek ki.

(Nuriye Gülmen- Semih Özakça'nın açıklık grevi hakkında) İki değerli arkadaşa seslenmek isterim. Lütfen açlık grevini bırakın. Siz sadece görevinize dönmek istiyorsunuz. Görevine son verilen yüzbinlerce insan var. Yapılan işlerde haksızlık olduğunu iktidar kanadı da biliyor. Hayatınızı karartmayın. Çok ağır bir görev üstlendiniz.

AA

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