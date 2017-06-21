Kılıçdaroğlu'ndan "Kavurmacı'' değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tepki yürüyüşüne ilişkin, "100 kilometreyi tamamladık. Cam mı kırıldı, çerçeve mi kırıldı, trafik mi aksadı? Provokasyonlara kapalıyız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'nin bir programında, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüş ve buna yönelik eleştirilere ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına dair bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, adalet için yürüdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben soru soruyorum, beni suçluyor 'niçin yürüyorsun' diye. Yürümeyip ne yapacağım? Demokratik, anayasal hakkımı kullanıyorum. 'Efendim ben size lütuf veriyorum, lütuf içinde yürüyorsunuz, lütfediyorum size.' diyor. Ne zamandan beri benim doğuştan gelen haklarım, ne zamandan beri anayasanın bana verdiği haklar bir başka kişinin iki dudağında lütfa dönüştü? Böyle bir anlayış mı var? Ben kendisiyle tartışmak istemiyorum, medya aracılığıyla tartışmak istemiyorum."

"Adalet hepimiz için geçerli bir kavram"

Kılıçdaroğlu, ceza hukukunda aslolanın tutuksuz yargılama olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kavurmacı'nın tutuklanması, sonra serbest bırakılması ve sonra da kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle tekrar tutuklanması... Bu hukuk, adalet değildir. Bir kişi potansiyel suçlu olabilir, yargılanabilir, mahkemeye çıkabilir, ifade verebilir. Ama mahkeme kararı kesinleşmeden onun tutuklanmasını doğru bulmayız, doğru da değildir.

Eğer bir adalet yürüyüşü yapıyorsam, adalet sadece Kavurmacı, hapiste olan öğretim üyeleri, hapiste olan erler, askeri öğrenciler için yapmıyorum. Adalet hepimiz için geçerli bir kavramdır."

"FETÖ'nün ne konuştuğunu, nasıl konuştuğunu bilmiyorum"

"Yürüyüş, FETÖ'nün oyunu" ve "Kılıçdaroğlu FETÖ ağzıyla konuşuyor." şeklinde ithamların olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün ne konuştuğunu, nasıl konuştuğunu ben bilmiyorum. Hayatım boyunca FETÖ ile hiçbir zaman ne telefonla ne şahsen bir araya geldim." ifadelerini kullandı.

"Provokasyonlara kapalıyız"

Deniz Baykal'ın, yürüyüşe ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir milyon da yürüyebilir, 50 milyon da yürüyebilir. Adaleti talep etmek kadar doğal ne olabilir? Herkes yürüyebilir. Yürümekten bir zarar gelmez. 100 kilometreyi tamamladık. Cam mı kırıldı, çerçeve mi kırıldı, trafik mi aksadı? Hayır. Ama tahrik etmeye kalkacaklardır, provokasyonlara bizi alet etmeye çalışacaklardır. Bu konuda son derece dikkatliyiz. Provokasyonlara kapalıyız. "

"Komplo teorilerine artık karnımız tok"

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüşle ilgili eleştirilerine de şu karşılığı verdi:

"Komplo teorilerine artık karnımız tok. Biz adalet istiyoruz. Ne yapacaklar, adalet isteyenleri dövecekler mi, öldürecekler mi? Bunu mu yapacaklar? Bunlar kamuoyunu tahrik için önceden hazırlama demeçlerdir. Bunlardan özenle kaçınmak lazım. Biz hiç kimseye saldırmıyor, kızmıyoruz. Lüks yerlerde de yatıp, kalkmıyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bu yürüyüş, Türkiye demokrasi tarihine geçecek olan bir yürüyüştür."

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