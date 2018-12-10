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Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinde para mı var da tasarruf yapsın

10 Aralık 2018, Pazartesi 21:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 2019 bütçesini değerlendi. "Bu bütçe bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve ekonomik krizin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi beklenmektedir" diyen Kılıçdaroğlu, 1 Ocak 2019 itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olacağını açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de bugün başlayan ve 12 gün sürecek olan 2019 bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı harcamaları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sarayın bir eli yağda bir eli balda. Vatandaşa tasarruf yap diyorlar. Vatandaşın cebinde para mı var da tasarruf yapsın. Yazlık saraylarda, kışlık saraylarda, uçan saraylarda yaşayanlar israftan asla vazgeçmezler" dedi.

"Bu bütçeye oy vermek vallahi de billahi de haramdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe siyasi açıdan da darbe bütçesidir. 20 Temmuz darbesinden sonra gelen bütçedir. Hiç kimse korkudan sesini çıkaramıyor" ifadesini kullandı.

Partisinin belediyelerinde asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren 2200 TL olarak uygulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, seçim sonrası kazanacakları yeni belediyelerde de kimsenin işten çıkarılmayacağını ve onlar için de 2200 liralık ücretin uygulanacağını belirtti.

'BÜTÇE İŞSİZLİK SORUNUNA, EMEKLİLERE ÇÖZÜM ÜRETMİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"2019 bütçesi daha önceki bütçeler gibi belli koşullarda hazırlanmış değildir; iki temel vardır dikkat etmemiz gereken. Bu bütçe bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve ekonomik krizin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi beklenmektedir.

Bu bütçe bir sivil darbe döneminde hazırlanmıştır. Bunları dikkat alarak bu bütçeyi değerlendirmek gerekir. Bu bütçe işsizlik sorununa, emeklilere, asgari ücretlilerin sorununa hiçbir çözüm üretmiyor.

Bu bütçe çiftçiye ne getiriyor; gübre, akaryakıt fiyatlarının nereye gittiğini biliyorsunuz… Canlı hayvan, saman ithal ediyorsunuz. Çiftçiye ne veriyorsunuz? Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır.

Çiftçilerin AK Parti hükümetinden alacağı 154 milyar lira. Çiftçiye destek vereceğiz diyorlar. Deponun yarısı sizden yarısı bizden diyorlar. Çiftçinin ne traktörü ne toprağı kaldı. Esnafa bir şey getiriyor mu bu bütçe kanunu? Hiçbir şey getirmiyor.

'1 MİLYON VATANDAŞ İCRALIK'

Sadece Ocak-Ekim arası icraya düşen vatandaş sayısı 1 milyon 56 kişi. Borçlu vatandaşların bir de bankalara ödedikleri faizler var. Saray hükümetinin vatandaşa yüklediği yükler de var. Son 10 ayda vatandaşların ödediği faiz 55 milyar lira. Bu faizi kim ödüyor, sırtı kalınlar mı zor geçinen vatandaş mı?

Saray ve çevresinde dolaşanların tamamı tefecilere hizmet ediyor. Yapmayın, harama ortak olmayın. Bu kadar faiz ödenir mi? hangi hükümet bu kadar faiz ödedi. Sanayicinin sorunu çözülüyor mu? En çok mali af çıkaran hükümet bu hükümet. Fransa'ya, Almanya'ya sorun bakalım, kaç yıl önce mali af ilan etmiş? İnsanlar önlerini göremiyor arkadaşlar. KOBİ'ler de aynı durumda."

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, ekonomi, bütçe, Kemal Kılıçdaroğlu, işsizlik
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