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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Koray Aydın'dan İYİ Parti'de revizyon açıklaması

30 Ağustos 2018, Perşembe 21:31
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İl başkanlarımıza yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındı. Bütün il başkanlarımızdan sorumluluk içinde hareket ederek tavsiye kararının gereğini yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

 

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti teşkilatlarını ilgilendiren bir genelge yayınladı.

İl başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı verilen genelgede, yerel seçimler için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Yayınlanan genelge şu şekilde:

"Malumlarınız olduğu üzere "Daha Yeni Başlıyoruz" sloganıyla 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2. Olağanüstü kurultayımızda partimizin Genel Merkez Organları yeniden seçilmiş ve ilk hedef olarak yaklaşan yerel seçimlere dönük çalışmaların hızlandırılması kararlaştırılmıştır.

Özellikle 24 Haziran seçimleri ve akabindeki süreç partimiz açısından büyük bir imtihan olmuş, Genel Başkanından, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar İYİ Parti ailesi karşılaştığı bütün kriz testlerini başarıyla geçmiştir.

'GÜÇ VE İVME KAZANACAĞIZ'

Kuruluşundan bu güne karşılaştığı sorunları başarıyla çözen ve engelleri aşan teşkilatlarımızda zaman içinde deneyimli bir çekirdek kadro teşekkül etmiştir. Bu kazanımın yanı sıra bilhassa seçimlerde başarılı çalışmalarıyla temayüz eden çok sayıda İYİ Partili arkadaşımızı da yönetim kademelerine dahil etmek partimize büyük güç ve ivme kazandıracaktır.

Öte yandan yerel seçimlerde aday olacak her kademeden teşkilat yöneticilerine imkan ve fırsat vermek, böylece yerel seçim sürecinde teşkilatlardaki boşalmaların önüne geçmek ve nihayet yeni katılımlarla İYİ Parti ailesini daha da büyütmek partimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

'REVİZYON ELZEM HALE GELDİ'

Bu güne büyük bir özveriyle, türlü imkansızlıklar içinde ve fedakarca görev yapan teşkilatlarımızda 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olmuş ve netice itibariyle taşra teşkilatlarımızda yerel seçimler öncesi ivedi olarak bir revizyon yapılması elzem hale gelmiştir.

İSTİFA TAVSİYESİ

Bütün bu gelişmeleri dikkate alarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Başkanlığında 30 Ağustos 2018 tarihinde toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı, partimizin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan ve fırsat vermek ve yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarımıza yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri yönünde bir tavsiye kararı almıştır.

Bütün il başkanlarımızın sorumluluk içinde hareket ederek alman bu tavsiye kararının gereğini yerine getireceğine dair inancımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Sputnik Türkiye

Etiketler: İYİ Parti, seçim, Koray Aydın, il
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