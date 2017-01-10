Kurtulmuş'a göre Suriye'nin bu noktaya gelmesinin nedeni...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Başından beri Suriye'nin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi, batı dünyasının ve özellikle Obama yönetiminin elinde herhangi bir barış planının olmaması, Suriye'de Esad rejiminin nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir programının bulunmamasıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ankara'daki Mariott Otel'de düzenlenen 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Tüm dünyanın küresel göç ve küresel terör tehditlerine odaklanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, göç ve terörün her ülke için en büyük tehdit olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Suriye, krizi önümüzde açık bir krizdir. Suriye meselesi, küresel bir sorun halindedir; ancak Suriye meselesi, şimdi oradaki terör örgütleri üzerinden dünyanın her tarafına ulaşabilen bir küresel tehdit ve sorun kaynağı haline gelmiştir. Batı dünyasının yıllar boyunca süren çifte standartlı ve iki yüzlü davranışları da bu halkların kendilerini dışlanmış hissetmelerine vesile olmuştur. Bugün teröre karşı iş birliği sözleri etrafında konuşanların, önce dönüp geçmişlerindeki, ülkelerini teröre boğan bu diktatörlerin, o eli kanlı katillerin nasıl iş birliği içerisinde ağırlandıklarını bir hatırlamamız lazım. Küresel terörün ortadan kaldırılması için önce batı dünyası; adil, eşit, hakkaniyetçi ve halkların kararlarını esas bir ilişkiyi geliştirmek mecburiyetindedir. Bugün dünyadaki küresel terörün önlenebilmesi için en önemli adımlardan birisinin bu olduğu kanaatindeyim. Batı dünyası bunu sağlayamadığı takdirde hiçbir askeri çözümle terörün sona ermeyeceği aşikardır"

"BAŞLARINA NE BÜYÜK BİR BELAYI SARDIKLARININ FARKINDA OLMALARI LAZIM"

Dünyada barış dilinin yeniden kurulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Batı dünyasının Suriye politikasını eleştirdi. Terör örgütlerini kendi bölgesel çıkarları için kullananlara seslenen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Başından beri Suriye'nin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi, batı dünyasının ve özellikle Obama yönetiminin elinde herhangi bir barış planının olmaması, Suriye'de Esad rejiminin nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir programının bulunmamasıdır. Ardından vekalet savaşları üzerinden yeni bir küresel savaş şeklinde ortaya çıkan, bu savaşlara destek olan büyük güçlerin geldikleri nokta ortadadır. Nasılsa biz işin içerisinde değiliz, biz askerlerimizi kaybetmiyoruz, hiç olmazsa desteklediğimiz bu terör grupları üzerinden bölgesel çıkarlarımızı maksimize edecek birtakım politikalar uygulayalım; diyenlerin başlarına ne büyük bir belayı sardıklarının farkında olmaları lazım. Vekalet savaşlarında kullanılan bu kirli araçlar, dönüp bu araçları kullananları da vurmakta ve vurmaya devam etmektedir" diye konuştu.