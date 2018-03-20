Kurtulmuş'tan ''Saadet Partisi'' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Sandık günü seçmen ittifakı yapar. Saadet Partisi'ne oy veren çok geniş kitlenin önümüzdeki dönemde cumhur ittifakının yanında yer alacağını düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de canlı olarak yayınlanan, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç moderatörlüğündeki "Basın Kartı" programında, gazeteciler Serpil Çevikcan, Hakan Çelik ve Murat Çelik'in sorularını yanıtladı.

"Bir sinerji ortaya çıkmaz"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, AKP-MHP ittifakının nasıl ilerleyeceğine yönelik soru üzerine, bunun Türkiye'nin geleceğine ilişkin, milli menfaatler noktasında ve iki partinin de seçmen kitlesinin istediği şekilde ortak hareket etme kararlılığı olduğunu aktardı. Kurtulmuş, bunun asla iki partinin birleşmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

"Cumhur ittifakında Saadet Partisi'nin tutumu ve bu ittifaka karşı blokta net bir karar oluşturulamamasının nedeni sorulan Kurtulmuş, "Dolayısıyla birbirine taban tabana zıt olan partilerin sadece yukarıda parti yöneticileri istiyor diye sandıkta birleşmeleri mümkün değildir. MHP ile AK Parti'yi yakınlaştıran şey terörle mücadele, cumhurbaşkanlığı sistemi, 16 Nisan referandumu, FETÖ ile mücadele, Türkiye'nin beka sorunu gibi temel meselelerde zaten AK Parti ile MHP seçmeni aynı şeyi düşünüyor. Bahse konu olan diğer iki partinin seçmenleri bakımından temel konularda fikri yakınlık olmadığını çok iyi bilenlerden birisiyim." diye konuştu.

"Yukarıda istediğiniz kadar siz bir ittifak arayışı içerisinde olun rakamları alt alta topladığınızda bir sinerji ortaya çıkmaz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, insanların sandık başında kendi gönlüne ve zihnine danışarak oy verdiğine işaret etti.

Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar nihayetinde gönlüne ve zihnine danışarak oy veriyor, içeriye girdiği zaman kapalı kapının ardında, perdeyle çevrilmiş yere girdiği zaman herkes kendi vicdanıyla baş başa kalarak oy veriyor. Ben bu anlamda birbirine benzemeyen, dünya görüşleri, siyasi yaklaşımları, gelecek perspektifleri, tahayyülleri, tasavvurları hiç birbirine benzemeyen iki partinin seçmeninin bir blokta toplanacağını hiç de zannetmiyorum. Sandık günü seçmen ittifakı yapar. Saadet Partisi'ne oy veren çok geniş kitlenin önümüzdeki dönemde cumhur ittifakının yanında yer alacağını düşünüyorum."