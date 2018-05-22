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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Listede yer bulamayan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklamalar

22 Mayıs 2018, Salı 23:51
İYİ Parti’de milletvekili listesinde yer verilmeyen Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım” dedi.

İYİ Parti’de, milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya da bu yönde yapılan bazı eleştirilere yanıt verdi.

Küskünlük göstermeden mücadeleye devam edeceğini söyleyen Halaçoğlu,, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti listesinde adımın bulunmayışını çeşitli şekillerde yorumlayanlara: İYİ Parti'yi kurmamız üzerine, eşimin görevlendirilmesi yenilenmeyerek İstanbul’daki görevine dönmek zorunda kaldı. Her hafta 4 gün İstanbul'a gitti. Buna bağlı olarak henüz anaokuluna giden iki yavrumuza benim bakmam gerekti. O küçük yavrular annesini, anneleri de çocuklarını 1 yıl boyunca haftada 4 gün görmediler. Bunu kamuoyuyla paylaşmadım. Ancak önümüzdeki öğretim yılında, ilkokula başlayacakları için, İzmir'e yerleşmeye karar verdik. Bu sebeple de seçimde İzmir veya Ankara'dan aday gösterilmeyi istedim. Ancak aday belirlemeleri sırasında buralar dolu olduğu için Kayseri 1. Sıra teklif edildi. Kayseri'nin benim için uygun olmadığını belirttim ve söylediğim iki ilin değerlendirmesini istedim. Sonuçta büyük mücadele vermiş, başka hiçbir beklentisi olmayan biri olarak aile düzenimizi sağlamaya çalışıyordum. Kayseri'yi istemeyince de listede yer almadım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medyada bu durumu çarpıtarak verenler iyice anlasın ki, benim milletvekili olmam önemli değil. Biz makam için yola çıkmadık. Hedefimiz Türkiye'yi yeniden parlamenter demokratik hukuk devleti olarak inşa etmek ve tek adam yönetiminden kurtarmak. Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım. Saygılarımla...”

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İYİ Parti'den 14 istifa

Uşak'ta, İYİ Parti İl yönetiminden 14 kişi, milletvekili aday sıralamasına tepki göstererek partideki tüm görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti.

İYİ Parti Uşak Milletvekili Aday listesine tepki gösteren partinin il yönetiminde bulunan 14 kişi, partideki görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti. İstifa edenlerin verdiği dilekçede "Partimizin kurucu üyesi ve hali hazırda il yönetim kurulu üyeleri olarak ülkemizin keskin bir virajdan geçtiği bu günlerde, ülkemizin içinde bulunduğu ve uzun zamandır sürüklendiği gidişten kurtulması için bir umut olarak gördüğümüz İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar maddi ve manevi olarak özveri ile çalıştık. Ancak gelinen nokta itibari ile partinin yönetim tarzının karar alma mekanizmasının ve yönetim anlayışının, bugüne kadar eleştirdiğimiz ve değiştirmek için çalıştığımız üstün irade, dar oligarşik yönetim şekli ile hiçbir farkının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Fikrimizin sorulmadığı, mutlak itaatın esas alındığı bir anlayışı kabullenmemiz mümkün değildir. Liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir yapının içerisinde ülkemize ve şehrimize katkı sunamayacağımızı düşündüğümüzden partideki ki tüm görevlerimizden ve üyeliğimizden istifa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Etiketler: iyi parti, yusuf halaçoğlu, seçim
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