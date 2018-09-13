Maaş almayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Başkan Vekili Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez yer aldı. Birçok kamu şirketinin devredildiği Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri, kurumdan maaş almamaya karar verdi. Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

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