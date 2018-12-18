Mansur Yavaş: Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’na teşekkür ederim

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş PM 'de de onaylandı. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. DHA

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