Meral Akşener: Elbette takipçisi olacağız

Meral Akşener, twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Akşener, "YSK kanuna aykırı olarak bir karar vermiştir. Açılan sandıklar sonrası verilen karar hukukun katledilmesidir.Elbette takipçisi olacağız" dedi.

DHA

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