Metiner’den itiraf

AKP Milletvekili Mehmet Metiner 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkartılan KHK’lar ile görevinden uzaklaştırılan memurlarla ilgili açıklamada bulundu.

Metiner’in dâvâlarda takip- sizlik ve beraat almış memurlarla ilgili olan şaşırtan açıklamaları sosyal medyaya da yankı buldu. Memurların hukuk çerçevesinde göreve dönmesinde şahsını başarılı gösteren Metiner şu sözleri söyledi: “Onlarcasının iadesini bizzat ben sağladım. Ben birçok vatandaşın iadesinde bizzat aracılık yapmış insanım.“Metiner’in bu sözlerini eleştiren Avukat Ali Aktaş Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner takipsizlik ve beraat almış memurlarla ilgili; “Onlarcasının iadesini bizzat ben sağladım. Ben birçok vatandaşın iadesinde bizzat aracılık yapmış insanım“ demiş. Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan çıkartıldığının başka itirafı gerekir mi? İstanbul - Yeni Asya

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