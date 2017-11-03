MHP'de 150 istifa daha

Aydın Nazilli'de yaklaşık 150 MHP'li, eski ilçe başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde istifa etti.

İstifa dilekçelerini vermeden önce Cumhuriyet Parkı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Özcan, "Ben doğduğum günden bugüne ülkücü hareketin içinde olmuş bir insanım. Ölünceye kadar da öyle olacak. Ancak günümüz gelişmeleri ülkülerimizi de hayallerimizi de yanımıza alarak kurulan İyi Parti'ye katılma gereksinimi doğurmuştur. İnşallah ülkenin tüm meselelerini çözmek adına herkesin iyiliği için Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa edip, İyi Parti'ye katılıyoruz" dedi. Açıklama sonrası topluluk istifa dilekçeleri doldurarak Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. DHA

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