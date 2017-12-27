MHP'de KHK çatlağı: Genel sekreter, milletvekilini topa tuttu

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yeni KHK ile getirilen tek tip kıyafet uygulamasını eleştiren MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'yı topa tuttu.

​MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, kanun hükmünde kararname ile getirilen tek tip kıyafet için, '12 Eylül’e dönüş' yorumu yaptı. Askeri darbe döneminde kaldığı cezaevinde 1 yıl kadar tek tip kıyafet giyen Kaya, "Burada amaç, insanları kişiliksizleştirmek, kendi bedenine, düşüncesine, inancına yabancılaştırmak ve asıl hedef toplumu teslim almak" dedi. Kaya son KHK'le için "Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor" yorumunda bulundu.

Kaya'nın açıklamalarına sert tepki veren MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Atilla Kaya'nın görüşlerinin MHP'nin görüşlerini yansıtmadığını söyledi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Büyükataman özetle şu ifadeleri kullandı:

Biliyoruz ki milliyetçilikle demokrasi ayrılmaz, kopmaz bir bütün ve ruh ikizidir. Bu çerçevede ülkemizde ilan edilmiş olan OHAL kapsamında geçtiğimiz hafta iki yeni KHK yayımlanmıştır.

Bu kapsamda partimizin İstanbul Milletvekili Atila Kaya, bu çıkarılan KHK’lara tepki göstermiş, 'Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor' demiştir.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir.

Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.