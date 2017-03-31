MHP'li muhalif Özdağ: ''Hayır'' oyu kullanacağını düşünüyorum

Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, "Binali Yıldırım'ın, Başbakan olarak kalması için çalışıyoruz. Ben ayrıca Binali Yıldırım'ın 'Hayır' oyu vereceğini düşünüyorum. Bir tek endişesi var, oy kullandığı sandıkta hiç 'Evet' çıkmazsa bunu nasıl izah eder onu düşünüyordur" dedi.

MHP'den ihraç edilen ve referandumda 'Hayır' oyu için kampanya çalışmalarını sürdüren Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Karaman'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Referandum çalışması için gittiği yerlerde saldırıya uğradıklarını söyleyen Özdağ, "Gittiğimiz yerlerde protestolardan ziyade, saldırılarla karşılaşıyoruz. Bir küçük grup tarafından gerçekleştiriliyor. Önemli değil. Biz her türlü şart altında yola çıkmayı kabul ettik ve yürümeye de devam edeceğiz. Bizi protesto eden, saldıran arkadaşlara önerim, önce Kerkük'ün Barzani tarafından ilhakını protesto etsinler" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Hayır' oyu kullanacağını belirten Özdağ, şunları söyledi: "Referandumda sonuç 'Hayır' olursa Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak kalır. Binali Yıldırım da Başbakan olarak kalır. Biz de Binali Yıldırım'ın Başbakan olarak kalması için çalışıyoruz. Ben ayrıca Binali Yıldırım'ın 'Hayır' oyu vereceğini düşünüyorum. Bir tek endişesi var, o da oy kullandığı sandıkta hiç 'Evet' çıkmazsa bunu nasıl izah eder onu düşünüyordur" dedi. DHA

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