Muhalefet oyuna gelmesin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğllu, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu 24 Haziran seçimlerinden sonra zamlar dönemi başladığını söyledi. Karamollaoğllu, daha önce hatırlattığı konuları yeniden hatırlatma ihtiyacı duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Durum daha da kötüleşiyor. Unutmayın ki ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Ülke bu kadar kötü durumdayken birileri de yerel seçimlerin erken yapılması gerektiğini söylüyor. Akıl tutulması. Muhalefetin bu oyuna gelmemesi lâzım. Bu anayasa değişikliğini gerektirir. Türkiye’yi bu kadar sıkıntıya sokmak kime ne fayda sağlar? Yerel seçimler erkene alınması hangi sorunu çözer? Muhalefet de buna balıklama atlıyor. Biz de varız diyor! Aferin, madalya takmak lâzım.”