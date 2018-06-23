Muharrem İnce: Gözler, sözler, meydanlar, sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yoğun katılımın gerçekleştiği İstanbul- Maltepe mitinginde konuştu, "Yarın akşam İnce kazanırsa sadece İnce kazanmayacak, Türkiye kazanacak." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 50 günde 107. mitingi gerçekleştirdiklerini belirterek, seçime bir gün kaldığını hatırlattı.

Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağını aktaran İnce, mitinge ciddi bir katılım olduğunu belirterek, "İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin ama İstanbul'da 5 milyonsun, 5." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Necip Fazı Kısakürk ile Nazım Hikmet'in şiirlerinden dizeler okudu.

Herkesi kucaklayarak, ülkeyi üreten bir Türkiye yapacaklarını dile getiren İnce, seçim süreci boyunca meydanları süsleyen vatandaşlara, güvenlik tedbiri alan polis ve jandarmaya ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Gözler, sözler, meydanlar, sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu" diyen İnce, meydanlarda gelecekten, nano teknolojiden, uzay madenciliğinden, sürücüsüz arabalardan, fabrikalardan bahseden "aş, ekmek, iş" diyen bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı icraatları anlatan İnce, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda, 48 saat içinde Olağanüstü Hal'i kaldıracağım. Merkez Bankası Başkanı, yönetimi ve ekonomik kurulların hepsi özerk olacak. Terörle mücadele, PKK, İŞİD, FETÖ gibi veya benzeri örgütlerle amansız bir mücadele edeceğiz. Hemen 100 gün içinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış... Suriye'de büyükelçi atayarak sorunların çözümü için ilk adımı atacağım ve 4 milyon Suriyeli davulla, zurnayla evine gidecek." ifadelerini kullandı.

İnce vaatlerini anlattı

Spordan siyaseti arındıracaklarını, hemen Passolig'i kaldıracağını anlatan İnce, "Bağımsız ve tarafsız bir yargı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

İnce, özel hayatın gizliliğine kimsenin dokunmayacağını, hiç kimsenin telefonunun dinlenmeyeceğini belirtti.

Askeri okulların kapatılmasını eleştiren İnce, seçilmesi durumunda askeri okulları başta Kuleli Askeri lisesi olmak üzere açacağını, medyayla ilgili yasal düzenleme yapacağını, kamuda yükselmenin objektif ölçülerinin olacağını söyledi.

İnce, "Başörtülü kardeşim, bu yalancılara bakma sen. Kendileri afiş yaptırıyor, altına CHP yazıyor 'Başörtüsünü kaldıracağım' diyor." diyerek eleştirilerde bulunarak, kendisinin böyle bir sorununun hiçbir zaman olmadığını ifade etti.

Polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğini, kamu bankalarını sektörel bazlı yeniden yapılandıracağını, seçilir seçilmez hemen Avrupa'daki başkentleri gezeceğini, Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri hızlandıracağını, bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğini aktaran İnce, "Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Karadenizli, Düzceli, Trabzonlu, Giresunlu, Ordulu, Sakaryalı kardeşim, sana medeniyetler kenti İstanbul'dan sesleniyorum; fındık 15 lira olacak." diye konuştu.

Muharrem İnce, 10 gün içinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacaklarını dile getirerek, "100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. 100 gün içinde Denizli, Bursa ve İstanbul'da üç tane tekstil-tasarım akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız." ifadelerini kullandı.

Yarın akşam cumhurbaşkanı olması durumunda üretimin artacağını belirterek, "Dolar düşecek, faizler, avro inecek. Yarın akşam İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil. Yarın akşam İnce kazanırsa beyin göçü duracak. İnce kazanırsa bağımsız mahkemeler gelecek." şeklinde konuştu.

İnce, 100 gün içinde uyuşturucunun kökünü kazıyacağını vurgulayarak, "Yarın akşam İnce kazanırsa sadece İnce kazanmayacak. AK Partili kardeşim, CHP'li, MHP'li, HDP'li, İyi Partili kardeşim kazanacak. 81 milyon kazacak. Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. İnce kazanırsa, Türkiye kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yarım kalan işleri devam ettiririm"

Devlette devamlılığın esas olduğunu dile getiren İnce, "Erdoğan kendisinden önceki projeleri devam ettirmiştir. Ben de ondan sonra gelirim ve yarım kalan işleri devam ettiririm. Kimseye baki değil o koltuklar. Mesela Marmaray. 'Ben yaptım.' diyor. İlk imzasını atan MHP'li bakan Enis Öksüz'dür. Ecevit'in başbakanlığında yapıldı. Dünya Bankası kredisiyle yapacaklardı, Erdoğan bunu değiştirdi. Yap-işlet-devret ile yaptı. 3. köprü. 1991'de Süleyman Demirel tarafından yer tespiti çalışmaları yapıldı. Mesela 3. havalimanı. Adı Kuzey Havaalanı'ydı. Silivri tarafına yapılacaktı ama rant uğruna yeri değiştirildi." diye konuştu.

Konuşmasında kamu görevlilerine seslenen İnce, "Kimse tedirgin olmasın. Pazartesi sabahı herkes işinin başında olacak. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız, işinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz, sağcı olmuşsun solcu olmuşsun beni ilgilendirmez. Ehliyetliysen yine öyle devam edeceksin. Bir köprü meselesi var. Bu köprüyü bir anlatalım değil mi? Demirel köprü yaptı. Onun yaptığı köprüden Ramazan ve Kurban bayramlarında bedava geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığından parayla geçiyoruz. Demirel'in yaptığı köprüden normal zamanlarda 5,5 lira gidiş, 5,5 lira dönüş, 11 liraya geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş, 228 liraya geçiyoruz." ifadelerini kullandı.