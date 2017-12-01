Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Ambargo davası konusunda) Trump ile görüşeceğim, muhatabımız Trump” dedi.

Türkiye ve dünya gündeminde tartışılan Rıza Sarraf dâvâsı ile alâkalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Ambargo dâvâsı konusunda) Trump ile görüşeceğim, muhatabımız Trump” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıdaki açıklamalarının ayrıntıları basında yer aldı.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Rıza Sarraf’ın ifade verdiği ABD’deki dâvâyla ilgili milletvekillerine, “Türkiye’ye yönelik bir kumpas kuruldu” dedi.

Obama’ya ne söylemişti?

Erdoğan, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’ya da “belgeleri ile ambargo delme olmadığını anlattığını” ve Obama’nın “bir şey diyemediğini” söyledi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ambargo dâvâsı ile ilgili ABD Başkanı Trump ile de görüşeceğini belirterek, “Bu konuda muhatabımız Trump’tır” dediği aktardı. Erdoğan’ın konu ile ilgili gazetede yer alan açıklamalarının ayrıntıları şu şekilde: “Türkiye’ye yönelik bir kumpas kuruldu. Bu kumpas üzerinden oyun oynanıyor. Bazı aymazlar da buna alet oluyor. Kılıçdaroğlu, sahte belgelerle bu kumpasa ortak oluyor farkında değil. Türkiye’ye yönelik bir saldırı bu. Zaten bu olayın savcısının FETÖ ile irtibatı da biliniyor. İran bizim komşumuz, kendisinden doğalgaz alıyoruz. Ticari ilişkilerimiz var. BM’nin tarif ettiği bir ambargo yok. Dolayısıyla ambargoyu delmedik. Bizim ABD’ye bu yönde bir taahhütümüz yok. Dünya ABD’den ibaret değil. Alman, Fransız ve ABD’li firmalar da İran’a mal satıyor. Ekonomimize yönelik de oyunlar var. Ama bankacılık sistemimiz sağlam. Büyüme rakamları ortada. İhtiyaç olursa yeni tedbirler alırız.”