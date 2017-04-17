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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

''Neyin çanı çalıyor; artisliğe gerek yok''

17 Nisan 2017, Pazartesi 15:19
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medyadaki takipçileri arasında oy tartışması yaşandı. Gökçek, Ankara'da oylarının gerilemediğini, yerel seçime göre arttığını yazdı.

Gökçek sosyal medya takipçisine, "Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış" dedi. 

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara'da oylarının gerilemediğini belirten bir mesaj yayınladı. Gökçek, "Benim yerel seçimde aldığım oyla bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor. Artisliğe gerek yok" yazdı. 

"GEZİ ZEKALI ARKADAŞIM" 

Bir takipçisinin "Ankara bu seçimde sana hayır dedi" mesajına yanıt olarak Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun?" dedi. 

DHA

Etiketler: melih gökçek
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  • Ali Tam

    17.04.2017 15:46:52

    M. G anket yaptirmis bu anketin parasi kendi cebinden mi ödenmistir. Faturasi nerde? Yoksa milletin vergilerinden mi ödetilmistir?

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