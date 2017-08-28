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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

O kişilere CHP’den ihraç işlemi başlatıldı

28 Ağustos 2017, Pazartesi 17:08
CHP’nin Çanakkale’deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kocadere kamp alanında düzenlenen Adalet Kurultayı’nda alkollü içki içtikleri belirlenen 3 kişi bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarılırken, partiden ihraç işlemleri başlatıldı.

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından şehitlikte içki içildiğine ilişkin fotoğraf ve videoları ekleyerek, ‘Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır’ yazarak paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada Kocadere Kamp Alanı’nda, alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin, bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. CHP’li Tezcan’ın açıklamasında, kampa başlamadan önce 12 madde halinde kamp kurallarının tespit edildiğini, açıklandığını ve  kurultay broşürüne de yazıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız.”

DHA

Etiketler: bülent tezcan, çanakkale
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